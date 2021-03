Les graderies de l'Estadi Olímpic tornaran a ser ocupades pel públic aquest diumenge. Nebridi Aróztegui Les graderies de l'Estadi Olímpic tornaran a ser ocupades pel públic aquest diumenge.

Futbol. Tercera divisió

Benvinguts, passeu, passeu!

Jordi Guillem

17.03.2021 | 04:00

El diumenge 1 de març de l'any 2020 va ser el darrer partit en què els socis i aficionats del Terrassa FC van poder entrar a l'Estadi Olímpic per presenciar un partit del primer equip. Era la vint-i-sisena jornada de la passada lliga i els terrassistes van empatar a un amb un Cerdanyola que serà enguany un dels seus principals rivals per lluitar per l'ascens. Una setmana més tard, la lliga s'aturaria. Aquesta temporada només ha entrat públic als camps les dues primeres jornades, però cap d'elles no s'ha disputat a l'Olímpic. Aquest diumenge, exactament un any i 20 dies després, els socis i aficionats podran tornar a l'Olímpic. Serà a les 17 hores en el...