Marc Sallés encara a Juan Muñoz, jugador del Complutense. Lluís Clotet Marc Sallés encara a Juan Muñoz, jugador del Complutense.

Hockey. Divisió d'honor masculina. Jornada 17

Tres punts que donen el lideratge a l'Atlètic

Redacció

16.03.2021 | 04:00

L'Atlètic va vèncer ajustadament a Can Salas al Complutense i es va beneficiar de l'empat del Club de Campo al camp de l'Egara per coronar-se amb el lideratge de la competició. Tot i no fer un gran partit, els de Xero Gasol, que van resoldre a favor seu en els últims instants, aconsegueixen, de moment ocupar la plaça de privilegi de la classificació. L'Atlètic no va sentir-se còmode en cap moment tot i que es va avançar en el marcador a dos minuts per arribar al descans, gràcies a un gol de Joan Dalmases. A l'inici del tercer quart, però, els madrilenys van aconseguir el gol de l'empat, en una jugada que va concretar Pedro Arqués. Els de Can Salas van...