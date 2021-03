El Terrassa FC posa a la venda mil entrades per al partit amb la Montañesa

Futbol. Tercera Divisió

16.03.2021 | 15:50

Des d'aquesta setmana queda autoritzada la presència de públic en els partits de totes les categories d'àmbit territorial, amb un aforament del 50% en espais exteriors i amb una entrada màxima de mil espectadors. El Terrassa FC ha començat aquest dimarts a vendre les úniques mil entrades que hi haurà disponibles per al matx de la penúltima jornada de la primera fase, davant de la Montañesa, que es disputarà diumenge a les 17 hores. Els socis que tinguin el carnet convenientment renovat tindran accés lliure a l'estadi. El públic podrà recollir les seves entrades anticipades a les oficines del club fins al divendres a les 20 hores. Cada localitat tindrà el seu seient assignat, tal com assenyala la normativa. Les entrades de tribuna valdran 10 euros i les de lateral i gol 8. Així mateix, el club ha posat a la venda els carnets de soci a meitat de preu tant per a aquest darrer partit a casa com per als de la segona fase.