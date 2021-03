"Sortirem a guanyar el que ens resta"

16.03.2021 | 04:00

Oliver Ballabriga, tècnic del San Cristóbal, va assenyalar que "estem matemàticament salvats, que era l'objectiu que teníem a llarg termini i ho hem fet amb molta antelació i per a nosaltres és una autèntica bogeria". L'entrenador dels parroquials va manifestar que "ara hem de seguir treballant i gaudint, i fer-ho el millor possible". Ballabriga va assegurar que tot i haver assolit l'objectiu, "nosaltres no canviarem i sortirem a guanyar els dos partits que ens resten contra l'Europa i el Vilafranca" i va afegir que "no depèn de nosaltres, però si ens classifiquem entre els tres primers, seria històric".