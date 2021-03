Hockey. Divisió d'Honor masculina. Jornada 17

El Línia 22 pot certificar diumenge el seu descens

16.03.2021 | 04:00

El Línia 22 continua sense aixecar el cap a la màxima categoria del hockey espanyol. Només ha estat capaç de sumar un punt en les disset jornades que es porten disputades fins ara. Diumenge va caure a l'Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer per 0 a 2 davant del FC Barcelona i l'equip que entrena l'argentí Fernando Consul està virtualment descendit. Haurà baixat de forma matemàtica si dissabte el CD Terrassa venç el Giner de los Ríos a València i el Línia 22 no derrota diumenge el Júnior a casa. Una jornada més, els terrassencs ho van intentar, però no van ser capaços de marcar cap gol. Els dos primers quarts van ser...