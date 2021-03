Hockey. Divisió d'Honor masculina. Jornada 16

L'Egara resol el derbi per la via més ràpida

16.03.2021 | 04:00

L'Egara va resoldre per la via ràpida el derbi local que l'enfrontava dissabte amb el Línia 22 al Pla del Bon Aire. El conjunt de Ramon Sala, que va reservar a alguns jugadors de cara al compromís de diumenge contra qui era el líder, el Club de Campo, va mostrar la seva superioritat des del primer minut. En el minut 6, el golejador Xavi Aguilar va estrenar el marcador i, cinc minuts més tard, els locals augmentaven la seva renda amb un gol de Xavi Gispert. Aguilar, als inicis del segon quart, va establir el 3 a 0 favorable als de Sala. En els dos últims quarts, i amb el marcador gairebé enllestit pels locals, el Línia 22 va buscar el gol i el va aconseguir, per mitjà de Pau...