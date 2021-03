Hockey. Div. d'Honor femenina. J. 17

A l'Egara li va mancar efectivitat i va caure contra el Sardinero

16.03.2021 | 04:00

Un Sardinero efectiu en el penal-córner i incisiu en el contraatac va vèncer l'Egara per 3 a 2. El conjunt del Pla del Bon Aire, es va avançar en el marcador aviat, per mitjà de Mireia Herrero, però, en el minut següent, Rocío Ybarra va igualar de penal. A més, a dos minuts per arribar al descans, un nou penal va suposar el 2 a 1 per les santanderines. A la represa, i en una contra, les locals van fer el 3 a 1 i tot i que Berta Bonastre va reduir diferències, els intents finals de les visitants, que van tenir les seves opcions per empatar, el marcador ja no va variar. CH Sardinero, 3Paula Ruiz, Ybarra, Burgos, Carosso, Feito, Ariadna Siri, Álvarez, Rogoski, Cocaro, Paz i...