> Divisió Honor femenina. J16

L'Atlètic no va poder amb el Sardinero

16.03.2021 | 04:00

L'Atlètic va caure per 2 a 0 al camp del Sardinero, en un partit on va tenir poc encert. Un gol en el minut 12 de l'encontre, va encarrilar la victòria per al conjunt local. CH SARDINERO, 2 Ruiz, Ybarra, Burgos, Carosso, Feito, Ariadna Siri, Álvarez, Rogoski, Cocaro, Paz i Nistico, equip inicial, Cisneros, Canales, Alina Siri, Quevedo i Queirolo. ATLÈTIC, 0 Buchanan, Maria Barba, Escudé, Calvó, Badia, Clara Barba, Cortès, Beltran, Gestí, Anna Barba i Torrent, equip inicial, Sabatelli, Dorda, Vizcaíno, Gomes i Rinaldi. Àrbitres. Borja Sáez i Gema Calderón. Gols. 1-0, minut 12, Sofía Rogoski; 2-0, minut 63, Rocío Ybarra de...