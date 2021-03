Joan Herrera ha entregat 510 signatures per optar a presidir el CN Terrassa

Entitats

16.03.2021 | 15:38

L'aspirant a la presidència del Club Natació Terrassa Joan Herrera ha fet entrega aquest dimarts a la junta electoral de 510 butlletes de suport de la candidatura que presideix, "L'hora del canvi". Les signatures, que la candidatura entén com a vàlides, superen en 127 el mínim de 383 necessàries per optar a ser candidat. D'altra banda, el president Jordi Martín i la seva junta directiva compareixeran demà dimecres a les 12.45 hores al club per fixar el seu posicionament amb relació a les eleccions que s'han de dur a terme el dimecres 31 d'aquest mes de març.