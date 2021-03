Xavier Aguilar, en una internada per la banda esquerra. Lluís Clotet Xavier Aguilar, en una internada per la banda esquerra.

Hockey. Divisió d'Honor masculina. Jornada 17

Un gran Egara va tenir contra les cordes el Club de Campo

Jordi Guillem

16.03.2021 | 04:00

El Club Egara-Club de Campo de la dissetena jornada va ser el més semblant a una final del "play off". Egarencs i madrilenys van oferir tot un espectacle de hockey. Més que vistós, el partit va ser extraordinàriament intens i disputat. Als dos primers quarts no hi va haver massa ocasions de gol, però després del descans, el Club Egara es va situar amb un 2 a 0 que l'apropava al lideratge. Els de Pablo Usoz, però, van mostrar al tram final la seva gran resiliència i van acabar empatant el partit davant dels homes de Ramon Sala, que havien fet mèrits més que suficients per guanyar-lo. Tot segueix molt equilibrat a la part alta de la classificació, on...