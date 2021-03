Hockey. Div. d'Honor femenina. J. 17

Un gol de penal-córner doblega al CD Terrassa

16.03.2021 | 04:00

Un solitari gol de penal-córner, marcat per l'especialista en aquestes accions del Complutense, Lola Riera, va suposar la derrota per un voluntariós CD Terrassa, que va lluitar fins al final per sumar alguna cosa positiva. A l'inici del partit va dominar el conjunt madrileny, però les de Litus Ullés van reaccionar després del gol local i van tenir opcions per obtenir l'empat. SPV COMPLUTENSE, 1Calvo, Álvarez, Jiménez, Riera, Pampín, Santa Cruz, Rodríguez, Condes, Cobos, Bruguera i Baglioni, equip inicial, Lorenzo, Agulló, Muñoz, Mondo, Sanz i Paniagua. CD TERRASSA, 0Pustilnik, Naia Alonso, Arola Ycart, Monroig, Pineda, Forte, Clara Ycart, Pons, Escaich,...