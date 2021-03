García: "Ho hem fet tot per a guanyar"

16.03.2021 | 04:00

"Ho hem intentat fins al final i crec que per ocasions hem merescut guanyar, tot i que ells n'han tingut una molt clara al final i Ortega ha estat molt bé", va declarar Juanjo García, tècnic del Terrassa FC a la finalització del partit. L'entrenador dels egarencs va afirmar també que "ho hem fet tot per a guanyar i els jugadors s'han buidat i no els hi podem retreure res" i va apuntar que "treient els primers minuts de la primera part, que no m'han agradat, a la resta del partit hem estat molt bé". García va comentar que "hem mantingut la porteria a zero i això era important" després de dos partits en els quals l'equip havia rebut dos gols en cadascun, i va explicar que "l'equip dona bastants arguments per jugar bé a futbol". El tècnic va dir també que "l'objectiu és pujar de categoria i això intentarem".