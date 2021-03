El defensor del Terrassa FC, Pelegrín, a la dreta, refusa la pilota davant l'oposició de Molina. Juanma Medina El defensor del Terrassa FC, Pelegrín, a la dreta, refusa la pilota davant l'oposició de Molina.

Futbol. Tercera divisió

Empat que no soluciona res

Sergi Estapé

16.03.2021 | 04:00

Empat sense gols del Terrassa FC al camp de la Pobla de Mafumet que va servir als de Juanjo García per sumar, encara que l'objectiu, sobretot després de caure la passada jornada a casa contra un rival directe, el Vilafranca, era el triomf per intentar escalar posicions i afrontar la segona fase amb un bagatge més ampli, pel que fa a punts sumats. Va ser un matx amb bastant equilibri, amb una segona part molt més vistosa que la primera, i en el què tots dos equips van gaudir d'alguna oportunitat molt clara per marcar, especialment a la part final. Finalment, cap dels dos va encertar i l'encontre va concloure tal com havia començat, sense gols. García va introduir algunes variants en l'onze...