El jugador madrileny del Club Natació Terrassa Alberto Barroso, en una acció ofensiva de la segona semifinal. JORDI LÓPEZ / RFEN El jugador madrileny del Club Natació Terrassa Alberto Barroso, en una acció ofensiva de la segona semifinal.

Waterpolo. XXXV Copa del Rei

El CN Terrassa naufraga davant del CN Barcelona i es queda sense final

Jordi Guillem

16.03.2021 | 04:00

No va poder ser. El Club Natació Terrassa va caure en un mal partit contra el CN Barcelona per quatre gols de diferència (7-11) en la segona semifinal de la Copa del Rei de waterpolo celebrada a les instal·lacions del CN Sant Andreu i es va quedar sense poder accedir a la seva sisena final. El conjunt de Dídac Cobacho va encaixar un demolidor parcial de 0 gols a 4 de sortida que li va acabar costant la derrota. De fet, els homes de Dídac Cobacho ja no es van poder refer davant d'un rival que, perfectament dirigit per un sublim Adrià Delgado, es va mostrar superior en tot moment i es va classificar per a una final que acabaria perdent. L'inici de matx va resultar determinant. El CN Barcelona va...