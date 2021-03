Pau Delgado va anotar 11 punts a Navàs. LLUÍS CLOTET Pau Delgado va anotar 11 punts a Navàs.

Bàsquet. Campionat d'Espanya de Primera Divisió masculina

El CN Terrassa es va desconnectar del partit

Redacció

16.03.2021 | 04:00

La primera sortida del campionat va acabar en derrota per al CN Terrassa. El conjunt que prepara Vicente Gómez es va veure clarament superat per un CB Navàs que va anar gairebé sempre per davant en el marcador. Els sis primers minuts van ser els millors dels terrassencs, que van anar 6-8 per davant gràcies a la seva bona defensa. Després, però, els locals, van anotar un espectacular parcial de 14 a 0 que va deixar el duel pràcticament sentenciat. La diferència al descans era ja de 24 punts. Les sensacions del Club Natació Terrassa van millorar relativament al tercer període. Ros i Delgado van aportar força punts en atac i la diferència es va reduir de...