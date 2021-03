Hockey. Div. Honor masculina. J. 16

El CD Terrassa només va esgarrapar un punt amb el Complutense

16.03.2021 | 04:00

En un partit que va tenir raonablement dominat, el CD Terrassa només va poder sumar un punt davant de la visita a Les Pedritxes del Complutense madrileny. Després de dos primers períodes molt equilibrats, al minut 45 Enric Miralles va posar per davant el conjunt que prepara Ramon Rius en un llançament de penal-córner. Els de Les Pedritxes, que segueixen lluitant per evitar el descens, van intentar mantenir l'avantatge, però el juvenil Javier Fernández va empatar a un a les darreries del tercer període. Ja no hi va haver més gols. CD Terrassa, 1Calvache, Galí, Avellaneda, Bosque, Petchamé, Jan Lara, Bach, Tubio, Miralles, Edu de Ignacio-Simó i Marc Lara,...