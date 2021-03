Els mariners van aixecar la seva divuitena Copa del Rei. JORDI LÓPEZ / RFEN Els mariners van aixecar la seva divuitena Copa del Rei.

Waterpolo. XXXV Copa del Rei

El Barceloneta de Granados aixeca la seva divuitena copa

16.03.2021 | 04:00

El Club Natació Atlètic Barceloneta no té rival des de fa temporades en les competicions domèstiques. A la Copa del Rei, per exemple, diumenge a la tarda es va endur el seu divuitè títol, més de la meitat dels que s'han disputat. Els mariners van imposar-se al CN Barcelona amb un espectacular marcador de 9 gols a 3. El terrassenc Álvaro Granados, autor de dos gols, va aixecar un altre títol amb un Barceloneta que no va donar cap opció al seu rival en el derbi que enfrontava els dos conjunts del barri de la Barceloneta. Després de superar el CN Terrassa a la semifinal de dissabte, el CN Barcelona arribava a una final deu anys més tard, però no van...