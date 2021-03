Hockey. Divisió d'Honor femenina. Jornada 17

Antonella Rinaldi va tornar a ser decisiva

16.03.2021 | 04:00

Com va succeir al camp del Taburiente fa dues jornades, un gol a les acaballes de la davantera argentina Antonella Rinaldi, que va reforçar l'Atlètic fa un parell de setmanes, va ser decisiu per al triomf final del seu equip. Les de Jordi Flo necessitaven guanyar per seguir en la lluita per la permanència i van vèncer un RS Tenis que és penúltim a la taula classificatòria. Iniciativa visitantL'Atlètic va portar la iniciativa del partit durant la major part del temps, però no va tenir encert de cara a la porteria contrària. La portera local, Lucía Caruso, va evitar les arribades de les de Can Salas, que tot i disposar de set penals durant el matx, no van...