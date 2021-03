Dani Olmo a l'absoluta i Riqui Puig a la sub-21

Futbol

15.03.2021 | 18:00

El davanter terrassenc del Leipzig Dani Olmo és un dels 24 futbolistes seleccionats per Dani Olmo per a la propera concentració de la selecció espanyola de futbol. Abans de disputar aquest estiu l'Eurocopa, Espanya jugarà els dies 25 i 31 de març dos partits classificatoris per al Mundial del 2022. El dijous 25 s'enfrontarà a Grècia i el dimecres 31 a Kosovo. D'altra banda, el seleccionador espanyol sub-21 Luis de la Fuente, ha inclòs a la seva convocatòria el migcampista matadeperenc del FC Barcelona Riqui Puig. La selecció espanyola sub-21 disputarà tres encontres també aquest mes de març de cara a classificar-se per a l'Europeu de la categoria. Espanya jugarà el dimecres 24 de març amb Eslovènia, el dissabte 27 amb Itàlia i el dimecres 31 de març davant de la República Txeca. Els espanyols defensaran el títol assolit l'any 2019 a Itàlia.