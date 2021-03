Sergio Lobera guanya la Super Lliga India amb el Mumbai City

Futbol

L'entrenador terrassenc Sergio Lobera, s'ha proclamat campió de la Super Lliga Índia de futbol amb el Mumbai City. El seu equip es va imposar a la gran final del "play off" de la competició, disputada aquest dissabte, el ATK Mohun Bagan per un resultat de 2 a 1. El rival del Mumbai City era el vigent campió del torneig. Lobera, que s'estrenava aquest any a la banqueta del Mumbai City després del seu pas pel Goa, ha completat una temporada inmillorable, ja que el seu equip va ser el guanyador de la Lliga regular i ara s'ha adjudicat el títol del campionat. Un gol de Bipin Singh en el darrer minut del partit va resoldre un partit de gran emoció. Aquesta és la primera vegada en la seva història que el Mumbai City s'adjudica el títol de la Super Lliga Índia.