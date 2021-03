El porter del Club Natació Terrassa José Motos va resultar decisiu amb les seves aturades. RFEN El porter del Club Natació Terrassa José Motos va resultar decisiu amb les seves aturades.

Waterpolo. XXXV Copa del rei

Remuntada i cap a semifinals

Jordi Guillem

13.03.2021 | 04:00

No ho va tenir gens senzill el Club Natació Terrassa per classificar-se per a les semifinals d'aquesta trenta-cinquena edició de la Copa del Rei de waterpolo. Els homes que prepara Dídac Cobacho van haver de patir de valent davant d'un CE Mediterrani que tot i les baixes va anar sempre per davant en el marcador en els tres primers quarts. En el darrer, però, els terrassencs van protagonitzar una fulgurant reacció i es van anotar un parcial de 6 gols a 1 que els va acabar donant una folgada victòria per tres gols de diferència (11 a 8). Al CN Terrassa li va costar entrar en el partit, però va acabar remuntant davant del conjunt del barri de Sants i avui a les 15.30 hores...