NEBRIDI ARÓZTEGUI Els futbolistes del Terrassa FC necessiten veure la llum al final del túnel si volen assolir enguany l'anhelat ascens de categoria.

Futbol. Tercera divisió

Perdre no és una opció

Jordi Guillem

13.03.2021 | 04:00

Haver sumat un sol punt en les dues darreres jornades ha deixat el Terrassa FC en una situació delicada tant en la lluita per acabar entre els tres primers classificats com pel que fa als punts que acumularà de cara a la segona fase, on els de Juanjo García lluitaran per les dues places d'ascens directe a la Segona Divisió de la Real Federación Española de Fútbol. "Ens queden tres partits i són tres finals. El nostre únic objectiu és sumar els tres punts per tenir les màximes opcions a la segona volta. Aquesta plantilla sap que ha de pujar de categoria i estic convençut que ho aconseguirà". Així d'explícit es mostrava ahir...