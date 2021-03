Els jugadors del San Cristóbal celebren el gol de la victòria de l'últim partit contra l'Igualada. Lluís Clotet Els jugadors del San Cristóbal celebren el gol de la victòria de l'últim partit contra l'Igualada.

L'objectiu al seu abast

Sergi Estapé

13.03.2021 | 04:00

Oportunitat aquesta tarda pel San Cristóbal per certificar la seva permanència al Municipal de Les Grases, en un partit que començarà a les sis. El conjunt parroquial visita el Santfeliuenc, vuitè classificat amb 21 punts, i amb aspiracions de classificar-se entre els sis primers del grup i, per tant, assolir també la permanència. Els egarencs, per la seva banda, són a la quarta posició de la taula classificatòria, amb 28 punts. Per això, un triomf i els tres punts que comportarien, els permetria aconseguir el seu objectiu. Per a aquesta cita, el tècnic Oliver Ballabriga recuperarà els dos jugadors que van ser baixa per sanció en...