Jan Solans, nou pilot del Citroën Rally Team

13.03.2021 | 04:00

El pilot matadeperenc Jan Solans (23 anys) defensarà aquesta temporada els colors del Citroën Rally Team, equip bicampió de l'S-CER (Supercampionat d'Espanya de ral·lis). El matadeperenc es va proclamar l'any 2019 campió del Júnior World Rally Car i se'l considera un dels talents amb major potencial dins d'aquesta especialitat. Solans i Mauro Barreiro han anat a parar a un equip guanyador. I ho fan amb l'ambició d'arrodonir un triplet amb el Citroën C3 Rally 2, que serveixi per ratificar una temporada més el model desenvolupat per Citroën Racing com el cotxe de referència dels ral·lis espanyols. "Per a mi i per a la meva carrera esportiva, poder-me unir a...