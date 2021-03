Dídac Cobacho, entrenador del Club Natació Terrassa. Lluís Clotet Dídac Cobacho, entrenador del Club Natació Terrassa.

"Ells estaven més rodats"

13.03.2021 | 04:00

Tot i la dificultat que va tenir l'equip en els tres primers quarts, el tècnic del CN Terrassa, Dídac Cobacho, no es va mostrar sorprès després del duel de quarts de final. "Ha estat el partit que jo m'esperava. Preveia que podia passar una cosa semblant. El Mediterrani ve de jugar a Europa i està molt rodat, mentre que nosaltres havíem jugat només dos partits en més d'un mes. I penso que això s'ha notat en el partit. Ells han fet un molt bon plantejament de partit i nosaltres no hem acabat d'entrar en el partit". Amb relació a la lesió d'Óscar Carrillo, comentava. "Ha estat una baixa important per a nosaltres. L'hem perdut als primers...