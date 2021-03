El futbol és un dels esports més practicats pels nens del Consell. El futbol és un dels esports més practicats pels nens del Consell.

Esport escolar

El Consell Escolar celebra la represa

13.03.2021 | 04:00

El proper dissabte dia 10 d'abril es reiniciaran les competicions dels Jocs Esportius Escolars, organitzades pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, així com altres activitats organitzades pel Consell. Els nens i nenes que prenen part a les competicions escolars podran tornar a jugar els seus partits, tal com podran fer ja des de dilluns tots els esportistes federats, sigui quina sigui la seva edat. De la mateixa manera que la resta de Consells Esportius catalans, el secretari tècnic Xavi Dobón expressa la seva satisfacció per la mesura del Procicat que preveu la represa de l'activitat esportiva en l'àmbit escolar. "Després d'un llarg període d'aturada per la...