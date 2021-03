bàsquet. 1ª div. mas.

El CN Terrassa visita un Navàs que va descansar en la jornada inicial

13.03.2021 | 04:00

El Club Natació Terrassa que dirigeix el tècnic Vicente Gómez, juga avui, a partir de les 19.30 hores a la pista del CB Navàs en un partit de la segona jornada de lliga del Campionat d'Espanya de Primera Divisió masculina, grup 2. El conjunt terrassenc va iniciar la competició el passat cap de setmana amb un triomf a la seva pista davant del Castellbisbal, per un ajustat 61 a 57, en un partit en el qual va anar gairebé sempre per davant en el marcador. Els de Gómez tenen una bona oportunitat per sumar dos punts més contra un adversari que, a la jornada inaugural, va descansar. L'altre partit de la jornada d'aquest grup, enfrontarà el Castellbisbal i el Seintosoft...