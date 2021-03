El CN Terrassa cau per 7 a 11 davant del CN Barcelona i es queda sense la seva sisena final

Waterpolo. XXXV Copa del Rei

13.03.2021 | 17:01

No ha pogut ser. Després d'eliminar ahir el CE Mediterrani, el CN Terrassa no ha estat a l'alçada en la segona semifinal de la Copa del Rei davant d'un gran CN Barcelona que s'ha imposat per 7 a 11 (1-4, 2-3, 1-2, 3-2). Demà diumenge a les 14 hores, els cenebistes jugaran la gran final davant d'un Barceloneta que s'ha endut els darrers vuit títols. Els mariners han derrotat per 10 a 8 el CN Sabadell a la primera semifinal del torneig, que se celebra a la piscina Pere Serrat del CN Sant Andreu de Barcelona.

Al conjunt de Dídac Cobacho li ha mancat avui intensitat defensiva i aprofitament de les superioritats. Ha fallat un penal i només ha transformat 4 de les 15 accions d'home de més que ha pogut generar. La clau de la derrota han estat els quatre primers gols encaixats pels egarencs. Sam van den Burg, Lukas Durik. Víctor Flores i Adrià Delgado, l'autèntica brúixola dels cenebistes, han situat un duríssim 0 a 4 a l'electrònic. Els homes de Víctor González han anat sempre per davant. El CN Terrassa ha perdut per 2 a 3 i 1 a 2 els dos següents parcials. S'ha entrat amb cinc gols de desavantatge (4-9) en un darrer període on els de Cobacho només han estat capaços de maquillar l'electrònic fins el 7 a 11 final. El boia Víctor Gutiérrez i el barceloní Joel Esteller han acabat expulsats amb vermella per una picabaralla amb el duel ja decidit.