La Volta visitarà Terrassa

Jordi Guillem

12.03.2021 | 04:00

La pandèmia de la Covid-19 va impedir que l'any passat la Volta Ciclista a Catalunya passés per Terrassa. La nostra ciutat, sí que viurà enguany el pas de la prova ciclista, que celebrarà d'aquí a deu dies, entre el dilluns 22 i el diumenge 28 d'aquest mes de març, l'edició número 100 de la mítica ronda catalana. Els ciclistes passaran pel terme municipal de Terrassa en el transcurs de la sisena i penúltima etapa, la que enllaçarà el dissabte dia 27 les poblacions de Tarragona i Mataró. Serà la segona etapa més llarga de la ronda ciclista, de 184 quilòmetres.

Es tracta d'una etapa marcada per les constants pujades i baixades, però sense massa irregularitats muntanyoses, més enllà de l'Alt del Collet, situat a 14 quilòmetres de la línia d'arribada. S'espera que l'etapa ofereiri una arribada en grup i la llarga recta que precedeix la línia de meta és idònia per a un esprint. Començarà a Tarragona, passarà per la Bisbal del Penedès (185 metres sobre el nivell del mar), Sant Jaume dels Domenys (210) i Vilafranca del Penedès (185), abans d'arribar a Martorell (80 metres).

Per la variant de la nacional 150

Entre els quilòmetres 90 i 130, els corredors enllaçaran les ciutats de Martorell i Castellar del Vallès. És precisament en aquest tram quan es produirà per Terrassa. A diferència d'anteriors edicions de la Volta, els ciclistes no entraran dins l'entramat urbà. Segons l'itinerari facilitat per l'Ajuntament, arribaran d'Ullastrell per la BV-1203 i es desviaran per la C-243c, coneguda com a carretera de Martorell. Serà en aquest punt on enllaçaran amb la variant de l'N-150. Transitaran pel sud de la ciutat fins a sortir del terme municipal en direcció a la zona de Sabadell, des d'on es dirigiran cap a Castellar.

Al quilòmetre 110 d'aquesta penúltima etapa d'edició número 100 de la Volta Ciclista a Catalunya, hi ha el punt més alt de l'etapa, el Port d'Ullastrell, de 370 quilòmetres d'altitud. Al quilòmetre 113, el pilot passarà per Terrassa (245 metres d'altitud sobre el nivell del mar) i seguirà cap a Castellar del Vallès (275 metres). Precisament aquí començarà un descens que durà els corredors fins al Circuit de Catalunya, a Montmeló. Arribarà llavors l'Alt del Collet, de 260 metres, i una arribada plàcida a Mataró, on la meta estarà situada a 55 metres d'alçada. Un dels equips participants en aquesta Volta serà el conjunt navarrès del Kern Pharma, patrocinat per la multinacional farmacèutica amb seu a Terrassa. I pel que fa als corredors, destaca també la presència del terrassenc Antonio Pedrero, format a la PC Nicky's, que llueix ara el mallot del Movistar Team. La ciutat té una cita el darrer dissabte d'aquest mes de març amb el ciclisme professional, encara que sigui per veure els ciclistes fugaçment. Igual que la Volta a Catalunya, la ciutat ha vist passar també diverses edicions de la Vuelta Ciclista a Espanya. I fins i tot un Tour de França, el de l'any 2009.