L'entrenador del Club Natació Terrassa, Dídac Cobacho, donant instruccions als seus jugadors en un partit de lliga. Lluís Clotet L'entrenador del Club Natació Terrassa, Dídac Cobacho, donant instruccions als seus jugadors en un partit de lliga.

Waterpolo. XXXV Copa del Rei

El somni d'aixecar un trofeu

Jordi Guillem

12.03.2021 | 04:00

La 35a edició de la Copa del Rei de waterpolo que comença avui a les instal·lacions del CN Sant Andreu arriba per al CN Terrassa com una gran oportunitat per tal de sumar el primer títol estatal de la seva història. El conjunt de Dídac Cobacho s'enfrontarà avui a les 16.30 hores al CE Mediterrani en el tercer duel de quarts de final, un compromís en què parteix com a favorit si atenem als precedents en lliga d'aquesta temporada. El tècnic local encara el repte amb el maldecap de l'estat físic de Sergio Prieto, amb molèsties intestinals. Cobacho reconeix que l'equip arriba molt motivat a la cita. "La Copa és una competició que ens agrada...