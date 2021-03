L'equip ha jugat cinc finals

12.03.2021 | 04:00

Fins ara, el CN Terrassa ha disputat cinc finals de la Copa del Rei, tot i que no ha pogut guanyar mai aquesta competició. L'any 1992 va enfrontar-se al CN Catalunya en una eliminatòria a doble partit que va dominar el conjunt barceloní (14-8 i 8-10). Ja amb el format actual, l'equip va arribar a la final l'any 2007, en l'edició celebrada a Terrassa, el 2009 a Sabadell, el 2018 a Tenerife, i el 2020, fa escassament un any, també a Sabadell. En els quatre darrers casos, el títol va recaure en l'Atlètic Barceloneta, que va imposar-se per 5 a 10, 7 a 10, 8 a 13 i 6 a 12, respectivament. El Barceloneta s'ha endut 16 de les 34 edicions disputades, seguit del Barcelona amb vuit.