Voleibol

12.03.2021 | 04:00

En el seu primer partit com a local després de la represa, l'equip masculí del CV Terrassa va vèncer al desempat el Panteres Grogues "B". El triomf era molt important per continuar tenint opcions de jugar la fase d'ascens. Els egarencs es van endur el primer set per 28 punts a 26. Els visitants van guanyar el segon, però el Terrassa es va endur el tercer per 25 a 16. Va perdre el quart, però es va imposar en un "tie-break" que va començar amb un 0 a 4.