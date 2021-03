El candidat Joan Herrera (esquerra) acompanyat de Carol Pradas, Marc Lleonart i Albert Puig. Alberto Tallón El candidat Joan Herrera (esquerra) acompanyat de Carol Pradas, Marc Lleonart i Albert Puig.

Herrera: "Cal una gestió eficient"

Jordi Guillem

12.03.2021 | 04:00

Les eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa se celebraran el dimecres 31 de març i de moment només hi ha un aspirant. I no procedeix precisament de l'actual junta directiva, que no s'ha pronunciat encara en relació a la seva possible continuïtat. Es tracta del nedador màster del club Joan Herrera Granados, un esportista de l'entitat de 61 anys que en duu més d'una vintena com a soci. Ahir va presentar públicament la candidatura que encapçala, que té com a eslògan "És l'hora del canvi". El van acompanyar davant de les instal·lacions del club diversos membres de la seva candidatura, entre els quals destaca el nedador...