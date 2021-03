Àlex Jiménez jugarà el Preolímpic amb la República Dominicana 

Futbol

12.03.2021 | 04:00

El futbolista terrassenc Àlex Jiménez, que milita actualment al conjunt juvenil del Cornellà, ha estat convocat per la selecció de la República Dominicana sub-23 per tal de disputar a Mèxic el Preolímpic de la Concacaf amb el combinat nacional sub-23 dominicà. Es tracta de la primera vegada a la història que la República Dominicana ha aconseguit classificar-se per a aquesta competició. Els rivals que tindrà són la selecció amfitriona, Mèxic, els Estats Units i Costa Rica. El terrassenc ha debutat ja amb la selecció absoluta dominicana.