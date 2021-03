Francesc Salvatella, a l'esquerra, amb el director de zona de BBVA Terrassa, Carles Soteras. Francesc Salvatella, a l'esquerra, amb el director de zona de BBVA Terrassa, Carles Soteras.

Hockey

Acord entre HxT i BBVA

12.03.2021 | 04:00

L'entitat Hockey per Terrassa, que reuneix els quatre clubs egarencs de la ciutat, i BBVA han renovat el seu conveni de col·laboració, que seguirà vigent fins al final d'aquesta temporada. Amb aquest acord, BBVA fa palesa la seva proximitat al territori, lligada al foment de les entitats i activitats tant esportives com socials. Pel que fa a Hockey per Terrassa, integrat per Atlètic Terrassa, Club Egara, CD Terrassa i Línia 22, el compromís de BBVA es concreta en un suport econòmic i institucional a les activitats lligades a la formació i al projecte de la Lliga BBVA Hockey Plus, que es disputa des de fa diverses temporades sota l'empara de la Federació Catalana de Hockey....