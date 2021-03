El 3 d'abril, l'Handbol Terrassa rebrà el Palautordera El 3 d'abril, l'Handbol Terrassa rebrà el Palautordera

Handbo

El 3 d'abril, l'Handbol Terrassa rebrà el Palautordera

12.03.2021 | 04:00

En partit ajornat corresponent a la quinzena jornada de la lliga de Primera Divisió Nacional, l'Handbol Terrassa rebrà el dissabte dia 3 d'abril al pavelló de Can Jofresa al cuer de la categoria, un Club Handbol Palautordera que ha estat penalitzat amb dos punts i en suma només sis. El partit es disputarà aprofitant l'aturada per Setmana Santa. Tot i això, aquest equip es va imposar aquesta setmana per 27 a 28 a domicili al Joventut Mataró en partit ajornat. El conjunt que entrena Xavi Font duu vuit partits sense guanyar i es troba a quatre punts de distància de la zona de descens. Aquest dissabte i el proper afrontarà dos desplaçaments consecutius. Demà a les...