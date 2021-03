Una acció d'un partit entre el Can Parellada i el Juan XXIII de fa dues temporades. Lluís Clotet Una acció d'un partit entre el Can Parellada i el Juan XXIII de fa dues temporades.

Tot el futbol amateur i juvenil torna el dia 20

Jordi Guillem

11.03.2021 | 04:00

Coincidint amb les mesures adoptades pel Procicat en relació amb la desescalada, la Federació Catalana de Futbol ha pres la determinació que el cap de setmana del 20 i el 21 d'aquest mes de març es reprenguin totes les competicions amateurs de futbol i de futbol sala, així com aquelles que disputen els majors de 16 anys. En aquest sentit, tots els clubs de futbol terrassencs que militen a Tercera i Quarta Catalana disputaran una lliga a una sola volta o fase, en finalitzar la qual hi haurà els pertinents ascensos i descensos que assenyalen els diferents plans de competició. Aquestes no seran les dues úniques categories que reprendran l'activitat competitiva. Si bé la Segona...