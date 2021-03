Les Pedritxes acollirà al juny els Campionats d'Espanya juvenils Les Pedritxes acollirà al juny els Campionats d'Espanya juvenils

Hockey

Les Pedritxes acollirà al juny els Campionats d'Espanya juvenils

11.03.2021 | 04:00

El CD Terrassa acollirà entre els dies 24 i 27 de juny les fases finals dels Campionats d'Espanya juvenils de hockey, tant en la categoria masculina com en la femenina. Ambdós tornejos es disputaran a les instal·lacions de Les Pedritxes. El format d'ambdues competicions, que no es van poder dur a terme la temporada passada a causa de la pandèmia, serà l'habitual, amb dos grups de quatre equips, semifinals i final. En categoria masculina, el CD Terrassa competirà al grup "A" com a organitzador al costat d'un representant català, un basc i el guanyador del tercer sector, que se celebrarà a Santander de l'11 al 13 de juny. Al grup "B" ja hi té plaça...