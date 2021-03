Els Amics ja juguen a casa 

Tennis taula

Jordi Guillem

11.03.2021 | 04:00

La pandèmia havia impedit fins ara que el Club Tennis Taula Els Amics pogués estrenar les seves noves instal·lacions que li va cedir l'Ajuntament al barri del Pla del Bon Aire, concretament al número 323 de la carretera de Castellar. Finalment, però, el fet que la Generalitat hagi calmat les restriccions en matèria esportiva ha permès que el passat cap de setmana les vint taules de la nova instal·lació comencessin a tenir activitat competitiva. Després d'anys de pelegrinatge per diferents locals de la ciutat (el darrer l'Institut Blanxart), el CTT Els Amics de Terrassa ha trobat un espai on créixer com equip, formar els jugadors i jugadores de les seves diferents categories i també disputar els partits dels seus primers equips.

Dissabte passat, el conjunt femení del CTT Els Amics va fer d'amfitrió d'una de les sis bombolles competitives de la Primera Divisió femenina. Un conjunt que barreja veterania i joventut va guanyar dos partits i en va perdre un i s'ha situat en la segona posició dels sis equips que integren el grup quart de la Primera Divisió femenina. Les terrassenques es van estrenar derrotant per 6 sets a 0 el Girbau Vic TT i per 5 a 1 el CTT Vilablareix, mentre que va perdre per 2 a 4 davant d'un CTT Bàscara que lidera momentàniament la classificació amb 6 punts, mentre que les terrassenques tenen els mateixos 4 que el Reus Ganxets Salut i Treball.

Aquesta primera jornada de competició va comptar amb totes les precaucions sanitàries anti-Covid i es va celebrar a porta tancada. Les jugadores no podien agafar la bola quan queia a terra ni, per exemple, canviar de pista, o llançar baf a la pala per a millorar-ne l'adherència, una pràctica habitual entre els palistes.

El dissabte dia 20 li tocarà al conjunt masculí de l'entitat entrar en competició en el nou local de 800 metres quadrats de la carretera de Matadepera. Els nois, amb Ramon Mampel al capdavant, competeixen també a la Primera Divisió masculina i tenen un segon equip que juga a Segona.

Un salt qualitatiu

L'estrena d'aquestes espaioses instal·lacions permetrà l'entitat créixer quantitativament i qualitativament. L'entitat que presideix Francesc Gibert vol potenciar l'escola de tennis taula. La nova instal·lació, de fet, ha estat reconeguda com a centre d'entrenament de la Federació Catalana. Està perfectament preparat per acollir competicions del màxim nivell català i estatal.

El Club Tennis Taula Els Amics celebra aquest any els 20 anys d'existència. Es va fundar l'any 2001 amb la ferma voluntat de mantenir viva la flama del tennis taula a la ciutat, un esport que va arribar a l'elit de la mà del ja desaparegut Epic Casino. Amb la nova instal·lació, el club té un futur enorme.