Doble victòria de l'equip masculí

11.03.2021 | 04:00

L'equip masculí es va estrenar a la bombolla de Figueres amb una doble victòria que l'ha situat líder amb els mateixos 4 punts que Olot i Cassà. En partits corresponents al grup 9 de la Primera Divisió masculina, els egarencs es van imposar per 5 a 1 als amfitrions del TT Tramuntana de Figueres i també per 5 a 1 al conjunt del Lluïsos de Gràcia. El segon equip masculí de l'entitat, que juga al grup 11 de Segona, va perdre els dos partits a la seu de Calella. Va caure per 2 a 4 amb el Torelló i el Portmany i va guanyar per 5 a 1 al Vilablareix.