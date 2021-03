Alfredo Domínguez, en una imatge d'arxiu. Alfredo Domínguez, en una imatge d'arxiu.

Karate

Doble títol català per a Alfredo Domínguez

11.03.2021 | 04:00

El karateka terrassenc Alfredo Domínguez s'ha proclamat doble campió de Catalunya en el pes de -75 quilos a la competició que es va desenvolupar a Sant Celoni. En categoria sènior, Domínguez es va imposar a Mauricio Gallardo, del CN Barcelona, per 10 a 0 i al representant del Shinus Esport de Tarragona Artur Torres per 5 a 1. A la gran final, l'egarenc va batre per 10 a 0 al representant del Club Mosaoken de Tarragona. En categoria Open es va enfrontar en primer lloc al karateka del CK L'Hospitalet Hossam El Aissauoui, a qui va vèncer per 5 a 0, i al representant del CN Barcelona Serafín Blanco per 8 a 0. A la final, Domínguez va derrotar també per 8 a 0 Abel Correa, del Club...