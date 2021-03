Carles Serrano, autor de sis gols, batent el porter del La Salle Montcada, Ricard Presas. Lluís Clotet Carles Serrano, autor de sis gols, batent el porter del La Salle Montcada, Ricard Presas.

Handbol. Primera divisió nacional

Vuit partits sense vèncer

Redacció

10.03.2021 | 04:00

No acaba l'Handbol Terrassa de trobar la tecla per redreçar el rumb a la lliga, on porta ja vuit jornades consecutives sense guanyar, amb un balanç de sis derrotes i dos empats. En el duel que l'enfrontava en aquesta vintena jornada amb un rival directe, el La Salle Montcada, els jugadors que prepara Xavi Font van caure derrotats per la mínima (28-29) al pavelló municipal de Can Jofresa. Sense fer un mal partit i tot i buscar la victòria fins al darrer sospir, els terrassencs no van tenir la solidesa defensiva necessària i es van veure superats al tram final del partit per un conjunt visitant que es va mostrar més fort en les accions ofensives. Només s'havien disputat dos minuts...