Futbol. Tercera divisió

Juanjo García: "Tenim un problema amb el gol"

Jordi Guillem

10.03.2021 | 04:00

"En aquest club, passem de ser els millors del món a no valer res i criticar-ho tot. Després del partit al camp de l'Europa teníem un equipàs i ara sembla que aquest mateix equip no serveix per a res. I això no és una cosa exclusiva del Terrassa. Passa al Barça, a l'Espanyol i a tants i tants llocs". Són paraules de Juanjo García, que ahir va voler relativitzar les conseqüències de la dolorosa derrota de diumenge per 0 a 2 a l'Olímpic davant del Vilafranca, una derrota que ha complicat seriosament al Terrassa FC les seves opcions d'ascens directe a la Segona Divisió de la Real Federació Espanyola de Futbol. García entén...