Vuit anys sense guanyar a Can Salas

09.03.2021 | 04:00

El camp Josep Marquès no li va gens bé al Club de Campo, líder d'una lliga que no ha guanyat mai. El conjunt madrileny no ha guanyat en cap de les vuit darreres vegades que ha visitat la "Catedral". Curiosament, la darrera victòria en fase regular dels madrilenys data de fa vuit anys. Va ser el 10 de març de l'any 2013 quan el Club de Campo es va imposar a domicili a l'Atlètic. Curiosament, ho va fer per 4 a 5, el mateix resultat que es va registrar diumenge però a l'inrevés. En els vuit darrers enfrontaments a Can Salas entre Atlètic i Club de Campo s'han registrat cinc victòries egarenques i tres empats. Han estat sempre duels amb gols, però des de la temporada 2012-2013 no se'n veien nou (llavors va ser 4-5). El 3-1 de l'exercici 2018-2019 és el triomf més clar d'un Atlètic que ha assolit també sengles 4-3 i un 3-2, a banda del 5-4. Pel que fa als empats, dos van ser a tres gols (les temporades 2019-2020 i 2017-2018) i l'altre a dos (2013-2014).