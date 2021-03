Edu de Ignacio-Simó va fer quatre gols en el derbi egarenc. Lluís Clotet Edu de Ignacio-Simó va fer quatre gols en el derbi egarenc.

Hockey. Divisió d'honor masculina

Triomf rotund del CD Terrassa

09.03.2021 | 04:00

El CD Terrassa va superar amb contundència el Línia 22 en el derbi local de la jornada. El conjunt de Ramon Rius va deixar-ho tot gairebé sentenciat en dos minuts d'inspiració en el primer quart, en un matx on el protagonista evident va ser Edu de Ignacio-Simó, autor de quatre dels sis gols del seu equip. Amb el resultat de 2 a 0, però, el Línia 22 va gaudir d'una bona opció per entrar dins del partit i retallar distàncies, amb un stroke que Joan Elias va estavellar al pal de la porteria local. Els de Les Pedritxes, abans d'arribar al descans, van aconseguir el 3 a 0. Al tercer quart, el CD Terrassa va saber aprofitar els dos penals-córner de què va disposar i,...