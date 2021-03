El jugador local Marc Recasens, a l'esquerra, condueix la bola davant l'oposició de Lucas Barón. Lluís Clotet El jugador local Marc Recasens, a l'esquerra, condueix la bola davant l'oposició de Lucas Barón.

Hockey. Divisió d'Honor masculina

El Polo esgarrapa un punt quan el Club Egara assaboria els tres

Sergi Estapé

09.03.2021 | 04:00

Club Egara i RC Polo van empatar en un encontre amb poques oportunitats de gol i amb un final molt proper a una pel·lícula de suspens, amb tres penals consecutius per als visitants. Tot semblava abocat a una igualada sense gols, però, a dos minuts per a la conclusió, els locals es van avançar. Quan tot apuntava a una victòria dels egarencs, els barcelonins van aconseguir el gol de l'empat amb el temps esgotat. Els dos primers quarts van estar configurats amb un guió molt similar, primers minuts amb més intensitat atacant per part de l'Egara però sense crear perill molt evident, i després reacció del Polo que tampoc arribava a l'àrea local amb bones...