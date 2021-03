El defensa del conjunt egarenc Sergio Castillo es mostra decebut, al costat dels jugadors del Vilafranca, que celebren el triomf a la conclusió de l'encontre. Nebridi Aróztegui El defensa del conjunt egarenc Sergio Castillo es mostra decebut, al costat dels jugadors del Vilafranca, que celebren el triomf a la conclusió de l'encontre.

Futbol. Tercera divisió

Pas en fals a casa d'un Terrassa FC gris

Sergi Estapé

09.03.2021 | 04:00

Pas enrere del Terrassa FC que va caure a casa contra un rival directe en la lluita per finalitzar la primera fase de la lliga amb més punts possibles i encarar així amb més opcions d'ascens la segona. El Vilafranca va saber fer el seu partit i, amb dos gols a la primera meitat, va doblegar els de Juanjo García que, en cap moment, van trobar el viarany idoni per refer-se de l'adversa situació que patien. Tot i que els terrassencs van començar controlant el joc, amb el pas dels minuts i, amb els gols visitants, es va anar diluint i no va poder remuntar. El Terrassa FC va entrar bé en el partit. En el minut 2 va fer el seu primer intent, en una jugada d'Albert López que va acabar...