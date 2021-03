Hockey. Divisió d'honor femenina

La lògica es va imposar

09.03.2021 | 04:00

El CD Terrassa va imposar la lògica i va sumar els tres punts al camp del Jolaseta, últim classificat i que només ha sumat un punt fins ara. Les jugadores de Litus Ullés necessitaven el triomf per continuar lluitant per pujar a la classificació i no van fallar a Getxo. El partit va començar molt equilibrat, però, abans d'acabar el primer quart, Estel Forte va rematar una centrada des de la banda dreta i va fer l'1 a 0. Al segon quart, i en el segon penal a favor seu, el Jolaseta va assolir el gol de la igualada. En el tercer quart, Clara Ycart va marcar, de penal-córner, i va enllestir el resultat favorable a les terrassenques. RC Jolaseta, 1Amann, Vilallonga, Bogers, Basterra,...