L'Atlètic treu petroli al camp del Taburiente amb un únic gol de la debutant Rinaldi

Hockey. Divisió d'Honor femenina

09.03.2021 | 04:00

Un solitari gol de la debutant, la davantera argentina Antonella Rinaldi, va permetre a l'Atlètic obtenir una victòria molt important en el camp del Taburiente. Les de Jordi Flo, que treballen per fugir de les places de descens de categoria, no guanyaven des del mes de novembre i, aquests tres punts van suposar una glopada d'aire de cara als compromisos de futur. La magnífica actuació de la portera Jessica Buchanan, especialment en el tercer quart, va ser un altre factor determinant de cara a la victòria de les de Can Salas. Les locals van dominar el primer quart, però l'Atlètic va saber defensar-se amb ordre i seriositat. En el segon quart, les de Can Salas van ser més incisives...