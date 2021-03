El davanter de l'Atlètic Joan Tarrés va inaugurar el marcador al minut 3 de partit davant del líder de la categoria, el Club de Campo. Lluís Clotet El davanter de l'Atlètic Joan Tarrés va inaugurar el marcador al minut 3 de partit davant del líder de la categoria, el Club de Campo.

Hockey. Divisió d'honor masculina

L'Atlètic oposita al títol

Jordi Guillem

09.03.2021 | 04:00

En un partit que ben bé podria ser el dia 2 de maig la gran final de la lliga, l'Atlètic Terrassa es va imposar per 5 gols a 4 en un partidàs que va tenir de tot, on l'actual líder de la competició, un Club de Campo que va arribar a Can Salas amb quatre punts d'avantatge sobre els de Xero Gasol, va marxar encaixant cinc gols i mantenint el lideratge però amb només un punt més que els de Can Salas. L'Atlètic va fer un primer quart per emmarcar i es va situar amb un 3 a 0 per davant en el marcador. Però al segon període, els de Pablo Usoz van aprofitar la fragilitat defensiva dels locals i van ser capaços d'empatar el partit. D'aquesta manera, es va arribar...